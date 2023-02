Magistraturaya qəbul imtahanında maksimal nəticə (100 bal) göstərən tələbənin adı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin şəxs Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin məzunu Zeynallı Nihad Rasim oğludur.

Zeynallı Nihad həmçinin 2019-cu ildə ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat səviyyəsinə qəbul imtahanında 648.7 bal toplayıb.

