İdmanda dopinq vasitələrindən və üsullarından istifadəyə qarşı mübarizə haqqında qanuna dəyişiklik edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Fərman imzalayıb.

Fərmana əsasən, bu iş Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinə həvalə edilib.

