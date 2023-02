Rusiyadan ABŞ-a etiraz - Səfir XİN-ə çağırıldı

ABŞ-ın Moskvadakı səfiri Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb.

Metbuat.az Tass-a istinadən xəbər verir ki, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ-ın Ukrayna münaqişəsində iştirakını artırdığına görə, Vaşinqtona etiraz edib. Rusiya xəbərdarlıq edib ki, ABŞ vəziyyəti gərginləşdirəcək hərbi həmlələri dayandırmalıdır. Rusiya həmçinin Şimal axını boru kəmərindəki partlayışla bağlı ABŞ-dan izahat istəyib.

Moskva tərəfi bildirib ki, ABŞ Şimal axını boru kəmərindəki partlayışla bağlı aparılan araşdırmalara müdaxilə etməməlidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.