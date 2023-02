Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin paylaşdığı görüntülər böyük maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülərdə zəlzələ bölgəsindəki əsgərin çəkmələrini ayaqqabısı olmayan vətəndaşa verdiyi əks olunub. Görüntülər bir sıra ölkələrdə o cümlədən Çində ən çox izlənilən videolar arasında olub. Video yüz milyonlarla istifadəçisi olan “Baidu” və “Weixin” platformalarında paylaşılıb.

