Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyinin Avropa və Şimali Amerika üzrə naziri Leo Dokerti Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bu barədə tviterdə yazıb.

Nazir Azərbaycan Böyük Britaniyanın mühüm ticarət və enerji tərəfdaşı olduğunu bildirib: "Mən Böyük Britaniyanın regionda sülh və təhlükəsizliyə sadiqliyini vurğuladım".

