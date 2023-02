Putin çıxış etdi onlar yuxuladılar - FOTOLAR

Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Federal Məclisə müraciəti zamanı canlı yayımda maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az “Daily Mail”ə istinadən xəbər verir ki, Kreml rəhbərinin çıxışı zamanı tamaşaçıların bir neçəsi başlarını aşağı salıb gözlərini yumaraq yuxulayıblar.

Diqqəti çəkən daha bir məqam isə, vəzifəli şəxslərin bəzilərinin əsnəməsi olub. Putinin çıxışının məzmunundan məmnun görünməyən Dövlət Dumasının üzvü Leonid Slutskin isə tədbirdə yatıb.

Ssial şəbəkələrdə geniş müzakirəyə səbəb olan həmin görüntüləri təqdim edirik:

