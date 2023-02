Həyat yoldaşından Xatirə İslama qadağa: "Dedi ki, belə olmaz" - VİDEO

Müğənni Xatirə İslam yeni açıqlaması ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi "Maqazin plus"a açıqlaması zamanı atdığı artıq çəkilərindən danışıb.

Xatirə bildirib ki, arıqladıqdan sonra həvəslənərək qardirobundakı bütün paltarlarını yenisi ilə əvəzləyib.

İfaçı həyat yoldaşı Fəxrəddin bəyin ondan arıqlamağını istədiyini etiraf edib:

"Kök olanda həvəssiz idim. Əlimə nə gəlirdi, geyinirdim. Amma artıq çəki atandan sonra adam istəyir ki, bahalı paltarlar geyinsin. Ən çox da həyat yoldaşım istədi ki, arıqlayım. Dedi ki, səhnə üçün belə olmaz".

