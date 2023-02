"Barselona"ya ŞOK: 5 il futboldan kənarlaşdırıla bilər

İspaniyanın "Barselona" klubunun sabiq prezidenti Xosep Maria Bartomeunun hakimlərə pul verdiyi iddia olunur.

Metbuat.az "Mundo Deportivo" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, o, Hakimlər Komitəsinin vitse-prezidenti Negreiraya məxsus şirkətə 1,5 milyon avro ödəyib.

İddia təsdiqlənəcəyi təqdirdə, Kataloniya təmsilçisi aşağı liqaya düşəcək və 5 il futboldan kənarlaşdırılacaq.

Bundan əlavə, "The Objective" nəşri Bartomeunun rəhbər olduğu dönəmdə jurnalistlərə də 7,2 milyon avro verdiyini yazıb.

Qeyd edək ki, Xosep Maria Bartomeu 2014-2020-ci illərdə "Barselona"nın prezidenti olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.