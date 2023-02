Azərbaycan Respublikasının fövqəladə hallar naziri Kəmaləddin Heydərov tərəfindən 24 fevral 2023-cü il tarixində Lənkəran şəhərində keçirilməsi nəzərdə tutulan vətəndaşların qəbulunun vaxtı dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirliyin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, qəbulun keçiriləcəyi tarix barədə əlavə məlumat veriləcək.

