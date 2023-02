Türk ifaçı Edisin 18 martda “Baku Crystall Hall”da keçirilməsi planlaşdırılan konsertinin vaxtı dəyişdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “iticket” platforması məlumat yayıb.

Bildirilir ki, sənətçinin şousu Türkiyədə baş verən fəlakətlə bağlı olaraq 6 may tarixinə keçirilib. Alınan biletlər növbəti tarixə də keçərlidir.

