İspaniyanın Baş naziri Pedro Sançes Ukraynaya səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "La Razon" qəzeti məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, Baş nazir bu gün yola düşəcək.

