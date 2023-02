Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov fevralın 27-28-də Azərbaycana səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya XİN-in rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bildirib.

Diplomat qeyd edib ki, səfər Rusiya ilə Azərbaycan arasında 2022-ci il fevralın 22-də yüksək səviyyədə imzalanmış müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti haqqında Bəyannamənin birinci ildönümü münasibətilə həyata keçiriləcək.

