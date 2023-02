“Unibank KB” ASC İdarə Heyətinin qərarına əsasən, Tahir Qəribov Korporativ Biznes üzrə Baş İnzibatçı vəzifəsinə təyin edilib.

Bu barədə Metbuat.az-a bankdan bildirilib. Tahir Qəribov 2010-cu ildən Unibank komandasının üzvüdür. O, bankda müxtəlif vəzifələrdə işləyib. Bu təyinatadək o, Unicapital İnvestisiya Şirkətinin Baş direktoru vəzifəsindən çalışırdı.

Yeni vəzifədə Tahir Qəribov Unibankın korporativ biznesinin inkişafı istiqamətinə rəhbərlik edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.