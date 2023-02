Kürün Sabirabada rayonundan keçən hissəsində suyun səviyyəsi kəskin azalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sakinlər deyir ki, son illər Kürün səviyyəsi azalıb. Çayda suyun səviyyəsi ancaq yağış və qarlı havada artır.

Sakinlər yayda Kürdə su səviyyəsinin daha da azalması ilə əkin-biçinə problemlər yaradacağından olduqca narahatdırlar.

