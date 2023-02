Bosfor boğazı vasitəsilə gəmilərin hərəkəti müvəqqəti dayandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.

Boğaz hər iki istiqamətdə gəmilərin hərəkəti üçün müvəqqəti olaraq bağlanıb. Buna səbəb qatı duman və görmə məsafəsinin minimuma enməsi, əlverişsiz hava şəraitdir.

Hava şəraiti yaxşılaşdıqdan sonra hərəkətin bərpa olunacağı gözlənilir

