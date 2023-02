Azərbaycanda müqəddəs Ramazan ayının daxil olacağı gün məlum olub.

Metbuat.az Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin rəsmi saytında qeyd olunan təqvim cədvəlinə istinadən xəbər verir ki, Ramazan ayının hilalı Azərbaycan üfüqündə mart ayının 22-də görünəcək. Ramazanın ilk günü isə mart ayını 23-də olacaq.

Aprelin 21, 22-si Ramazan bayramıdır.

Qeyd edək ki, Əmək Məcəlləsinin 105-ci maddəsinin 2-ci hissəsinə əsasən nəzərdə tutulan günlər iş günü hesab edilmir.

