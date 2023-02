Qeydiyyatsız yaşayan vətəndaşların cərimələnməsi ilə bağlı YENİ AÇIQLAMA

Xəbər verdiyimiz kimi, bir neçə gündür yaşadığı yer üzrə qeydiyyata düşə bilməyən vətəndaşların cərimə edilməsi ilə bağlı narahatlıqlar yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, DİN Mətbuat Xidmətinin KİV və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Elşad Hacıyev sosial şəbəkədəki hesabında bu narahatlıqlar fonunda qeyd edib ki, polisə belə bir tapşırıq verilməyib.

"Polisə elə bir göstəriş verilməyib. Müraciət olmadığı təqdirdə polis ünvana getmir".

Qeyd edək ki, DİN-in mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nurlan Əliyev açıqlamasında bildirmişdi ki, vətəndaşın daimi qeydiyyatı varsa, dərhal olduğu yer üzrə qeydiyyata alınır:

“Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında” Qanunun tələbinə görə, yaşayış yerindən kənarda 60 gündən artıq müvəqqəti yaşamaq istəyən vətəndaş həmin yerə gəldikdən sonra yeddi gün ərzində ərazi üzrə polis orqanına məlumat verməklə olduğu yer üzrə qeydiyyata düşməlidir. Əgər vətəndaş cərimə tətbiq olunduqdan sonra qeydiyyatsız yaşamağa davam edirsə, bu, təkrar məsuliyyət yaradır”.

METBUAT.AZ

