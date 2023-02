Azərbaycanda dərmanların qiyməti bahalaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Banker.az" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən məlumat yayıb.

Azərbaycanda dərmanlar 2023-cü ilin yanvar ayı 2022-ci ilin yanvar ayına nisbətən 17.8%, dekabr ayına nisbətən isə 6% bahalaşıb.

Onu da qeyd edək ki, bu ilin yanvarında 324.1 min manat dərmanlar istehsal edilib ki, bu da illik müqayisədə 62.3% artım deməkdir.

