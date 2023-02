Qazaxıstanlı sənətçi Türkiyədəki zəlzələ ilə bağlı ərsəyə gətirdiyi “Yalnız deyilsən sənə yaxınım” adlı klipini təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mahnının sözləri Bilal Kuanış, musiqisi Uşkın Jamalbekə aiddir. Klip sosial mediada maraqla qarşılanıb.

