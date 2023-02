Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyanı daşıyan təyyarə Suriyanın paytaxtı Dəməşq şəhərinin hava limanına eniş edib.

Metbuat.az "Sputnik Armenia"ya istinadən xəbər verir ki, onu Suriya XİN başçısı Faysal Mikdad qarşılayıb.

