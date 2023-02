Ukraynaya döyüş təyyarələrinin verilməsi müzakirə edilir

Britaniyanın müdafiə naziri Ben Uolles NATO ölkələrinin Ukraynaya döyüş təyyarələri verə biləcəyini ifadə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, MİQ-29-ların Ukraynaya tədarükü ilə bağlı danışıqlar gedir. Onun sözlərinə görə, beləliklə NATO müharibədə iştirak etməyəcək. Lakin NATO üzvü olan ölkələr Hərbi Hava Qüvvələrinin avadanlıqlarını və ya MiQ-29-ları Ukraynaya verə bilər.

Qeyd edək ki, bəzi ölkələr Ukraynaya təyyarələrin verilməsinə müsbət yanaşmır. İtaliya hökuməti belə planlarının olmadığını açıqlamışdı.

