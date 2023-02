​Avropa Birliyi Komissiyası tiktoku qadağan etdi

Avropa Birliyi Komissiyası işçilərinə tiktokla bağlı qadağa tətbiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadağaya əsasən Avropa Komissiyası işçiləri bundan sonra öz şəxsi telefonlarında və quruma aid telefonlarda tiktokdan istifadə edə bilməyəcək.Bildirilir ki, onlara tiktoku mobil telefonlardan silmək tapşırılıb. Artıq bütün işçilər tapşırığa əməl ediblər. Məlumata görə, Avropa Birliyi Komissiyası təhlükəsizlik məqsədi ilə belə qərar qəbul edib. Məlumata görə, Avropa İttifaqının digər qurumları olan Avropa İttifaqı Şurası və Avropa Parlamenti də işçilərinə oxşar qadağanı tətbiq edəcək.

Qeyd edək ki, bir sıra ölkələr dövlət və hökumət işçilərinə tiktokla bağlı qadağa tətbiq edib. Çin firmasına aid olan tiktokun təhlükəsizliyə təhlükə olduğu irəli sürülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.