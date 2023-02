Türkiyə Mərkəzi Bankı uçot faiz dərəcəsini endirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müvafiq qərar Türkiyə Respublikası Mərkəzi Bankının (TCMB) sədri Şahap Kavcıoğlunun sədrlik etdiyi Maliyyə Siyasəti Komitəsinin iclasında verilib. Belə ki, faiz dəcərəsi 50 baza bəndi azaldılaraq 9%-dən 8,5%-ə endirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.