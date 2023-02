"Sabah"ın baş məşqçisi cəza aldı - 2 oyunluq diskvalifikasiya

"Sabah"ın baş məşqçisi Murad Musayevin cəzası müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, AFFA İntizam Komitəsi rusiyalı mütəxəssisə 2 oyunluq diskvalifikasiya verib.

Buna səbəb Musayevin Premyer Liqanın XXIII turunda “Turan Tovuz”la matçda texniki zona qaydalarını pozaraq hakimə etiraz etməsi olub. Komandasının 0:2 hesabı ilə məğlub olduğu qarşılaşmada mütəxəssisin qırmızı vərəqə alması “Sabah”ı 1600 manat ziyana salıb.

“Sabah”ın texniki zonasından meydançaya kənar əşyanın atılması ucbatından bakılılar daha 1600 manat cərimələniblər.

“Turan Tovuz” isə 4 oyunçusu sarı vərəqə aldığı üçün 800 manat cərimə ödəməli olacaq.

