Müəllimlərin maaşı artdıqdan sonra bu qədər olacaq - MƏBLƏĞ

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycanın dövlət büdcəsindən maliyyələşən dövlət peşə təhsili müəssisələrində çalışan, bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlərin, gənclərin çağırışaqədərki hazırlıq və fiziki tərbiyə rəhbərlərinin, idarəetmə və təlim fəaliyyəti ilə məşğul olan işçilərin aylıq vəzifə maaşları 2023-cü il fevralın 1-dən orta hesabla 10 faiz artırılıb.

Bununla bağlı bu gün Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb.

Sfera.az xəbər verir ki, müəllimlərin yeni aylıq vəzifə maaşları ilə bağlı təhsil eksperti Kamran Əsədov paylaşım edib.

