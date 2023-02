Ramos qalmaqallı paylaşım edib milliylə vidalaşdı

PSJ-nin müdafiəçisi Serxio Ramos İspaniya millisindəki karyerasını başa vurub.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə instaqram hesabında paylaşım edib:

“Milli komandamızla vidalaşmağın vaxtı gəldi. Bu səhər mənə indiki məşqçidən zəng gəldi ki, o, göstərə biləcəyim səviyyədən və idman karyeramı necə davam etdirməyimdən asılı olmayaraq, mənə arxalanmayacağını söylədi.

Gənc və ya az gənc olmaq bir fəzilət və ya qüsur deyil, sadəcə olaraq, performans və ya qabiliyyətlə əlaqəli olmayan müvəqqəti bir xüsusiyyətdir. Mən Modriçə, Messiyə, Pepeyə... futbolun mahiyyətinə, ənənəsinə, dəyərlərə, meritokratiyaya və ədalətə heyran və paxıllıqla baxıram. Təəssüf ki, mənim üçün belə olmayacaq, çünki futbol həmişə ədalətli olmur və futbol heç vaxt sadəcə futbol deyil.

Bütün bunlara görə mən bu kədəri sizinlə bölüşmək istədiyimi güman edirəm, eyni zamanda başımı dik tutaraq və bütün bu illər üçün və bütün dəstəyiniz üçün çox minnətdaram. Mən özümlə silinməz xatirələri, birlikdə mübarizə apardığımız və qeyd etdiyimiz bütün titulları və ən çox qol vuran ispan oyunçu olmağın böyük qürurunu aparıram. Bu qalxan, bu köynək və bu azarkeşlər, hamınız məni sevindirdiniz. Ölkəmi 180 dəfə qürurla təmsil edə bilən imtiyazlı insanın duyğuları ilə vətənimi alqışlamağa davam edəcəyəm. Mənə hər zaman inanan hər birinizə ürəkdən təşəkkür edirəm!”.

