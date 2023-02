Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski müharibənin 1 ilinin tamam olması ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Fevralın 24-ü milyonlarla insan seçim etdik. Biz ağ deyil, mavi və sarı rəngli bayrağı seçdik. Biz qaçmağı deyil, qarşı durmağı, müqavimət göstərməyi və döyüşməyi seçdik. Bu, ağrı, kədər, inam və birlik ili oldu. Və bu il biz məğlubedilməz olaraq qaldıq. Biz bilirik ki, 2023-cü il bizim qələbə ilimiz olacaq!".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.