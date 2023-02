Məşhur müğənni İrem Derici diqqətçəkən paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı "Instagram" hesabının hekayə bölməsində köpəyini qucaqlayan sevgilisi Atakan Işıktutanın fotosunu paylaşıb.

"Bu günlərdə ən böyük dəstəyim və bu balaca ilə yola gedə bilən tək insan olduğun üçün sənə çox təşəkkür edirəm", - deyə, yazan ifaçı sevgilisinə sevgisini ifadə edib.

Qeyd edək ki, Atakan Işıktutan "Survivor Türkiye" yarışmasının iştirakçısı olub.

