Salyan rayonunun Çadırlı kəndində cinsi zorakılıq hadisəsi qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmalə Ağazadə məlumat verib. O bildirib ki, hadisə 1 ay bundan öncə baş verib. Belə ki, 13 yaşlı qıza qarşı cinsi zorakılıq edilib:

"Azyaşlı təhlükəsiz yerdə yerləşdirilib. Faktla bağll 3 nəfər şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Hazırda Salyan Prokurorluğunda istintaq aparılır", - deyə o qeyd edib.

