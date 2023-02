Aktrisa Zümrüd Qasımova ötən ilin iyununda rol aldığı "Simurq" serialının çəkilişləri zamanı qolunun sındığı görüntülərini üzə çıxarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi görüntüləri sosial şəbəkə hesabında izləyiciləri ilə bölüşüb. Qasımova paylaşımına "Əlimin sındığı səhnə"qısa şərhini yazıb.

Qeyd edək ki, aktyor Nurlan Süleymanlının Zümrüd Qasımovanı sərt şəkildə itələyib. Həmin an isə Zümrüd divara çırpılıb və qolu sınıb.

