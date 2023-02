Boşanmaq istəyən qadın belə qaçırıldı - ANBAAN VİDEO

Bakıda qız qaçırılmasına cəhd olub.

Metbuat.az Unikal-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Binəqədi rayonu, 9-cu mikrorayon ərazisində baş verib.

Görüntülərdə 3 nəfərin qızı zorla "Opel" markalı avtomobilə mindirdiyi görünür.

DİN-in mətbuat xidmətinin əməkdaşı, polis mayoru Anar Qafarov açıqlamasında bildirib ki, görüntülər araşdırılıb:

"Orada əks olunan şəxslər bir ailənin üzvləridir. Xanımı boşanma fikirindən daşındırmaq üçün rəsmi nikahda olduğu ər, xanımın atası və qayınanası onu məcbur edərək rayona aparmağa çalışıblar. Xanım hazırda polis orqanındadır, təhlükəsizliyi təmin edilib. Polis əməkdaşları tərəfindən araşdırmalar davam etdirilir", - deyə DİN rəsmisi qeyd edib.

