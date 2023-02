Göygöl və Maralgöl donub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat katibi İradə İbrahimova özünün “Facebook” səhifəsində paylaşım edib.

O, eyni zamanda, Şahdağa reintroduksiya olunan zubr va nəcib maralların qarlı havada növbəti görüntülərini paylaşıb:

“Azərbaycan təbiətinin köhnə və yeni sakinləri olan zubrlar bu qışın növbəti qarlı günlərini yaşayır. “Şahdağ” Milli Parkının İsmayıllı bölməsində onlar qarlı, ağappaq mühitdə daha əzəmətli görünür”.

