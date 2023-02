Özbəkistanda zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, zəlzələ Cizaq vilayətinin Qalyaral rayonunda qeydə alınıb.

Rixter şkalası ilə 4 ballıq maqnituda ilə qiymətləndirilən yeraltı təkanın ocağı yerin 10 kilometr dərinliyində yerləşib.

Episentri paytaxt Daşkənddən 190 kilometr cənub-qərb istiqamətində yerləşən zəlzələ digər regionlarda hiss olunmayıb.

