Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, prezidentlər zəlzələ və fəsadlarının aradan qaldırılması işlərini müzakirə ediblər.

Bildirilib ki, həmçinin Ukraynadakı müharibənin ilk ildönümü haqqında fikir mübadiləsi aparılıb.

