Türkiyədə zəlzələdən sonra dağıntıların çıxarılması işləri zamanı qızılla dolu çanta tapıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin anları lentə alan xilsadedicilər qızılları polisə təhvil verib. Polis çantanın zərgər İbrahim Zabuna məxsus olduğu müəyyən edilib.

Qeyd edək ki, İbrahim Zabun Kahramanmaraşda məşhur zərgərlərdən biridir.

