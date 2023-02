Nəqliyyat vasitələrinin şüşələrinə örtüklərlərin çəkilməsi ilə bağlı yeni qaydalar qüvvəyə mindikdən sonra avtomobil plyonkalarının qiyməti artıb.

Metbuat.az Baku TV-yə istinadən xəbər verir ki, avtomobil ustası satışda müxtəlif təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin şüşələri üçün hər növ örtüklərin olduğunu bildirib:

“Avtomobil plyonkalarının qiyməti 40 manatdan 120 manadək dəyişir”.

Mövzu ilə bağlı süjeti təqdim edirik:

