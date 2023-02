Pakistanın Pəncab əyalətində dəhşətli qəza olub.

Metbuat.az Sinxua agentliyinə istinadən xəbər verir ki, iki avtobusun iştirakı ilə baş verən qəzada 13 nəfər ölüb, bir neçə nəfər yaralanıb.

Polisin verdiyi məlumata görə, hadisə avtobus təkərinin partlaması nəticəsində baş verib. Bu zaman aşan nəqliyyat vasitəsi qarşıdan gələn avtobus və avtomobilə çırpılıb. Qeyd edilir ki, yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb, bəzilərinin vəziyyəti ağırdır.



