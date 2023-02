Lukaşenko Çinə dövlət səfərinə gedəcək

Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko fevralın 28-dən martın 2-dək Çin Xalq Respublikasına dövlət səfəri edəcək.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, səfər çərçivəsində ikitərəfli münasibətlərin bütün perspektivləri və beynəlxalq məsələlər müzakirə ediləcək. Belarus prezidentinin mətbuat xidməti məlumatına görə, iki lider arasında danışıqlar əsnasında diqqət ticarət-iqtisadi, investisiya və humanitar əməkdaşlığın inkişafına, birgə irimiqyaslı layihələrin həyata keçirilməsinə, siyasi sahədə qarşılıqlı fəaliyyətə yönəldiləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.