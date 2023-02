Azərbaycanlı jurnalist selfi istədi, Zelenski belə reaksiya verdi - VİDEO

Dünən Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski media nümayəndələri üçün geniş mətbuat konfransı təşkil edib.

Metbuat.az Ukrayna mediasına istinadən xəbər verir ki, mətbuat konfransı zamanı həmin ölkədəki müharibəni işıqlandıran azərbaycanlı jurnalist Mübariz Aslanovun Ukrayna lideri ilə selfi çəkdirməsi, eləcə də Zelenskinin Azərbaycana təşəkkür etməsi xüsusilə diqqət çəkib.

Azərbaycanlı jurnalistə söz verildikdə o deyib ki, oğlu atasının Zelenski ilə selfi çəkdirməyini istəyib. Zelenski bunu müsbət qarşılayaraq onu yanına dəvət edib. Jurnalistin bu addımı həm Zelenski, həm də zaldakı jurnalistlər tərəfindən maraqla qarşılanıb.

Baku tv-nin müxbiri olan M. Aslanovun Zelenskiyə Azərbaycanın Ukraynaya dəstəyini necə qiymətləndirdiyi barədə sualına cavab olaraq Zelenski Azərbaycan haqda fikirlərini belə ifadə edib:

“Mən sualın Ukrayna dilində səsləndirilməsini yüksək qiymətləndirdim. Əgər jurnalist sualı Ukrayna dilində verirsə, o Ukrayna və Rusiya arasında öz seçimini edib. Dəstəyə görə təşəkkür edirəm. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə təmasdayıq. Onun Ukrayna üçün sərgilədiyi dəstəyə görə minnətdarıq. Azərbaycan Prezidenti Ukraynanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşır”.

