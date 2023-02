Azərbaycanlı "Cananə"yə aşiq olan erməni agenti: DTX səs yazısını və görüntülərini yaydı - VİDEO

İctimai Televiziyada “Baş tutmayan tələ” sənədli filmi yayımlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənədli filmdə ermənilər tərəfindən yaradılmış “Henoket” analitik mərkəz barədə də məlumat verilib.

DTX rəsmisi bildirib ki, sözügedən analitik mərkəzin fəaliyyəti Azərbaycanın müdafiə qabiliyyəti barədə məlumatlar toplamaqdan ibarət olub.

Məlumata görə, sözügedən mərkəz Tiqran Abramyan tərəfindən yaradılıb. O, qondarma rejimin rəhbərinin sabiq müşaviri vəzifəsində işləyib.

DTX toplanmış materiallar əsasında həmin mərkəzdə çalışan, fəallığı ilə seçilən Alen Qulyan ətrafında əməliyyat tədbiri keçirilməsi barədə qərar qəbul edilib. Digərlərindən fərqli olaraq, Alen Qulyan sosial şəbəkələr vasitəsilə Azərbaycanda yaşayan şəxslərlə dostluq münasibəti yaratmağa cəhd götərir, əsasən, milli etnik azlıqlara üstünlük verir.

Bu hal nəzərə alınaraq əməliyyat keçirilib. Belə ki, DTX ölkəmizdə yaşayan etnik azlıq nümayənsi obrazı yaradaq onunla əlaqəyə keçib. O, yaradılan obrazla əlaqə quraraq çalışırdı ki, müxtəlif hərbi hissələrdə özünə mövqelər yaratsın.

Bu şəxslərin məqsədi pul müqabilində Azərbaycan haqqında məlumatlar toplamaqdan ibarət olub.

Daha ətraflı videoda:

