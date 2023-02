Xəbər verdiyimiz kimi, Xalq artisti Bilal Əliyev ingilis dili öyrənmək üçün Londona gedib. Müğənni Londondan görüntülərini izləyiciləri ilə paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bilal Əliyev Musavat.com-a açıqlamasında bildirib ki, hər şey çox gözəldir:

"Martın 6-da vətənə qayıdacam. Londondan paylaşımları yalnız "TikTok" üzərindən edirəm".

