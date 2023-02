Prezidentin xüsusi nümayəndəsi: “Xocalı faciəsini əsla unutmayacağıq”

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Qarabağ iqtisadi rayonuna daxil olan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə (Şuşa rayonu istisna olmaqla) Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov tviter hesabında yazıb.

“Xocalı... ağrısı hər zaman ürəyimizdə yaşayan faciə! Bu soyqırımda həyatını itirənləri dərin hüznlə yad edirik! Bu faciəni əsla unutmayacağıq!”, - Prezidentin xüsusi nümayəndəsi qeyd edib.

