Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sosial media hesablarında Xocalı soyqırımının 31-ci ildönümü ilə əlaqədar paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda “Xocalıya Ədalət!” sözləri yer alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.