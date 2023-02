“Ermənistanın kütləvi qətl, nifrət və irqi ayrı-seçkilik siyasətinə və aksiyasına məruz qalan Xocalı Soyqırımı qurbanlarını dərin hüznlə yad edirik. İnanırıq ki, bir gün ədalət zəfər çalacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirlər Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun Xocalı Soyqırımının 31-ci ildönümü ilə bağlı tviter hesabındakı paylaşımında yer alıb.

