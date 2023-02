Əməkdar artist Tünzalə Əliyevanın məzarının görüntüsü yayılıb.

Metbuat.az həmin fotonu təqdim edir.

Qeyd edək ki, "Toppuş bacı" kimi məşhurlaşan Tünzalə Əliyeva uzun sürən xərçəng xəstəliyindən sonra ötən ay 49 yaşında dünyasını dəyişib. Ailəli idi, bir övlad anası idi.

