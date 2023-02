Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Xocalı soyqırımı ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

Bu gündə qəlbimizi təsvirolunmaz ağrı və kədər doldurur. Xocalı faciəsi bəşəriyyət tarixinə ən faciəli səhifələrdən biri kimi həkk olunub.

Kimsə 21-ci əsrdə Avropanın mərkəzində hadisələrin təkrarlana biləcəyini təsəvvür edə bilərdimi?

RF-nin bu gün Ukraynaya qarşı etdikləri bir daha sübut edir ki, cəzasızlıq yeni cinayətlər törədir!

