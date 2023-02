Ramil Şeydayev "Qarabağ"ı bu kluba dəyişir

Azərbaycan millisinin və "Qarabağ"ın hücumçusu Ramil Şeydayev mövsümün sonunda indiki klubundan ayrılmağa yaxındır.

Düzdür, sözügedən oyunçu yeni müqavilə təklifinə hələ də cavab vermədiyi Ağdam təmsilçisində qalmağa da qərar verə bilər. Ancaq Rusiyanın iki elita klubunun maraqlandığı Şeydayevin Azərbaycanı tərk etmədən iş yerini dəyişmək ehtimalı da böyükdür.

Metbuat.az fanat.az-a istinadən xəbər verir ki, onu "Neftçi" də rənglərinə bağlamaqda israrlıdır.

Cari mövsüm hədəflərindən uzaq görünən bakılıların əsas məqsədi heyətdəki səviyyəli yerlilərin sayını artırmaqdır. və bu üzdən milli üzvünün heyətə qatılması flaqmanın idarəçiləri üçün prioritet hədəfdir. "Ağ-qaralar"ın yüksək maddi şərtlər fonunda uzunmüddətli əməkdaşlıq istəyi isə Ramil üçün yetərincə cəlbedicidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.