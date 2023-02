“Xankəndi-Laçın yolunda keçirilən aksiyaların səbəbləri var. Təəssüf ki, hələ də tələblərin bir hissəsi açıqdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri jurnalistlərə açıqlamasında xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov deyib.

Nazir vurğulayıb ki, Azərbaycan tərəfinin legitim tələblərinin cavablanıdırlmaması Xankəndi-Laçın yolundakı etiraza səbəb olub:

“Aksiya öz axarı ilə davam edir”.

