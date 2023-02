Türkiyə Superliqasının 14-cü turundan təxirə salınmış "Beşiktaş" - "Antalyaspor" matçında duyğulu anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyunun 4-cü dəqiqəsinin 17-ci saniyəsindən başlayaraq azarkeşlər uşaq oyuncaqlarını meydançaya atmağa başlayıblar.



Bununla onlar dəhşətli zəlzələdən əziyyət çəkən uşaqları yad edib, onlarla həmrəylik nümayiş etdiriblər.

