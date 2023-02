Ən gözəl simalı qadın seçildi - Görünüşü heyran edir / FOTOLAR

Elmi olaraq Böyük Britaniyanın ən gözəl simasını seçmək üçün araşdırma aparılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, araşdırma nəticəsində Britaniyanın ən gözəl insanı müəyyən olunub. Bildirilib ki, bir müddət əvvəl aparılan araşdırmaya görə, Britaniyanın ən gözəl simalı qadını aktrisa Codie Komer seçilib. Məlumata görə, ilk dəfə belə araşdırma 11 il əvvəl aparılmışdı. Codie Komer isə sonuncu araşdırmanın qalibi seçilib. Məlumata görə, qalib olmaq üçün minlərlə namizəd olub. Britaniyanın ən mükəmməl simasını müəyyənləşdirmək üçün kompüterləşdirilmiş yeni xəritəçəkmə üsullarından istifadə edilib.

“Daily Mail” xəbər verir ki, müsabiqəyə estetik əməliyyat və makiyaj edən qadınlar buraxılmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.